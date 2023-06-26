نشمي والحويلة يقترحان: يحق للموظف الجمع بين العمل والدراسة الجامعية وتلتزم جهة عمله باعتماد المؤهل الدراسي

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل



بلغ النشاط النيابي أمس ذروته سواء على مستوى اللجان أو الأداء الفردي أو الجماعي لجهة ترجمة الخطط المعلنة تشريعيا. وفي هذا الإطار، أعلن النائب فهد المسعود عن تقدمه وعدد من النواب بطلبين لمناقشة البديل الاستراتيجي في الجلسة المقبلة، وتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص بالأمن السيبراني. وقال المسعود: ان هناك عددا من الملفات التي لا تحتمل التسويف من بينها البديل الاستراتيجي والشرائح المستهدفة وزيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين. من جانب آخر، قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا قانون يسمح للموظف بالجمع بين الدراسة والوظيفة التي يشغلها وذلك في مجال التخصص المعين بموجبه للحصول على درجة علمية أو مؤهل أعلى من المؤهل المعين عليه. في السياق ذاته، قدم النائب بدر نشمي اقتراحا بقانون يحق بموجبه للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية، وتلتزم جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصلين عليه من دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة.