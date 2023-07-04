أقامت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية حفل افتتاح كبيرا للفرع الرابع عشر للعلامة التجارية الرياضية «إنترسبورت» يوم الأربعاء 31 مايو الماضي في مجمع الأندلس الجديد في منطقة حولي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «إنترسبورت» العالمية ستيف إيفرز والإدارة العليا لشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، ممثلة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة فيصل علي المطوع، ونائب الرئيس التنفيذي خالد فيصل المطوع.



ويمتد الفرع الجديد المكون من طابقين على مساحة 810 أمتار مربعة، ويعرض تشكيلة كبيرة من المنتجات الرياضية الموزعة على أقسام مختلفة على حسب أنواع الرياضات، حيث يضم كل قسم جميع المستلزمات والأكسسوارات والملابس الرياضية المخصصة لكل من رياضة الركض والتدريب وكرة القدم والسباحة والتنس والبادل والاسكواش والريشة الطائرة وغيرها، كما يوجد قسم مخصص لملابس أسلوب الحياة الرياضية وقسم للأطفال وقسم خاص لطباعة الاسم والرقم على القمصان الرياضية لكرة القدم.



بدأت مسيرة «إنترسبورت» في الكويت عام 2015، حيث صنعت اسما لها بفضل ما تقدمه من أجود الخدمات في قطاع التجزئة الرياضية، ومنتجاتها ذات الصنعة المتميزة، حيث توفر تشكيلة كبيرة للعملاء الذين يمارسون الرياضة، سواء كانوا محترفين أو هواة، وقد توسعت العلامة التجارية في مختلف مناطق الكويت ووصل عدد فروعها إلى 14 فرعا بالإضافة إلى إمكانية التسوق عبر الموقع الإلكتروني www.intersport.com.kw.



وتتواجد فروع «إنترسبورت» في الكويت في كل من مروج، والأفنيوز، والبيرق مول، وأكاديمية رافا نادال، وسلطان السالمية، والمنارة مول، ومول العاصمة، ومجمع التلال، وبنيدر «طريق 264»، ومجمع الأندلس، وسوق شرق، وذا ووك مول، بالإضافة إلى محل في منتجع ونادي SVN الصحي ومحل آخر في الخيران مول الذي افتتح مؤخرا، ويفتح فرع الأندلس أبوابه طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا حتى 11 مساء.



يذكر أن مجمع الأندلس هو من أحدث المجمعات التجارية متعددة الاستخدام، يتميز بموقع يسهل الوصول إليه في منطقة حولي، ويضم مساحات داخلية وخارجية، كما يجمع بين التسوق ومرافق الصحة والتجميل والمكاتب والعيادات، فهو مركز اجتماعي حيوي يمنح رواده تجربة تسوق ممتعة ومميزة. و«إنترسبورت» شركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة للسلع والملابس والمستلزمات الرياضية تأسست عام 1968 بهدف أن تصبح العلامة التجارية الأكثر ديناميكية وشهرة في القطاع الرياضي وتلتزم بتقديم أفضل النصائح والمعدات الاحترافية للعديد من الرياضات في أكثر من 5500 محل حول العالم



في كل محل من محلات «إنترسبورت» خبراء يعملون على مساعدة العملاء في اختيار الأحذية المثالية، والعثور على الملابس المناسبة واختيار المعدات التي تلبي احتياجاتهم الفردية.