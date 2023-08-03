ضمن الزيارة الرسمية له والوفد المرافق للبلاد، قام رئيس أركان الجيش لجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة الفريق أول ركن إس إم شفيع الدين أحمد ظهر أمس بزيارة إلى كلية علي الصباح العسكرية، وكان باستقباله آمر الكلية العميد الركن خالد شجاع العتيبي.



وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة ومناقشــة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، لاسيمــا المتعلقـــــة بالجوانــب التعليمية والأكاديمية، كما تم تقديم إيجاز مفصل للضيف عن تاريخ كلية علي الصباح العسكرية وبعض إنجازاتها ورؤيتها المستقبلية.



هذا، وحضر اللقاء عدد من كبار الضباط من كلا الجانبين.