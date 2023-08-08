القاهرة - ناهد إمام



أعلنت شركة الأهلي صبور عن البدء في تسليم المرحلة الأولى من مراحل مشروع GAIA برأس الحكمة في الساحل الشمالي، حيث بدأت الشركة تسليم عدد 500 وحدة بتصميمات مختلفة ومتميزة بكامل خدماتها في منطقة تتمتع بكل مقاييس الطبيعة الساحرة، حيث تقع GAIA في قلب الساحل الشمالي، في الكيلو 194 على طريق الإسكندرية - مطروح، على بعد 57 كيلومترا من أمواج، و10 دقائق من طريق فوكا بمساحة حوالي 284 فدانا، وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة والأنشطة الترفيهية العائلية التي تناسب الباحثين عن حياة الرفاهية.



وقد أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور م.أحمد صبور أن الشركة بدأت مرحلة جديدة من التسليمات في عدد من مشروعاتها ضمن خطة الشركة في تسليم 3000 وحدة في كل المشروعات خلال العام الحالي 2023 خاصة أن العمل يتم على قدم وساق في المراحل الجديدة بكل المشروعات المطروحة، وجار تسليم عدد 500 وحدة في مشروع GAIA يستمتع أصحابها بصيف متميز هذا العام داخل المشروع، حيث بدأت الأهلي صبور تنفيذ استراتيجية جديدة تعتمد على فكر جديد في الإدارة والتسويق خلال المرحلة المقبلة من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة.



وأضاف صبور أن مساحة GAIA البنائية تصل لحوالي 20% من مساحة الأرض الكلية التي تقدر بحوالي 284 فدانا مقسمة على 3571 وحدة والـ 80% الباقية من المساحة التي تصل إلى حوالي مليون متر مربع تقريبا تضم 44 حمام سباحة وبحيرات صناعية ولاند سكيب وخدمات خاصة بالمشروع بتكاليف إنشائية تصل لحوالي 8 مليارات جنيه، حيث حقق المشروع مبيعات تصل لحوالي 3.5 مليارات جنيه هذا العام حتى بداية هذا الصيف من إجمالي مستهدف 4 مليارات جنيه هذا العام، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المشروع، وقد استطاعت الشركة وضع خبراتها الواسعة في تلبية احتياجات العملاء في المشروع، وقد استطاعت الشركة وضع خبراتها الواسعة في تلبية احتياجات العملاء لتوفير منتجع سياحي عالمي استغلالا لكل المقومات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، كما يضم المشروع فندق Kynd 01 أحد فروع سلسلة فنادق Kynd وهي إحدى العلامات التجارية الجديدة التابعة لشركة الأهلي صبور، وقريبا سيتم افتتاح فندق شيراتون في جايا بالإضافة إلى وجود عيادات طبية وملاعب رياضية وكافيهات ومطاعم وبراندات عالمية.