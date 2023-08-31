

أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن اختتام ثلاثة برامج تدريب صيفية متميزة، تستهدف تطوير مهارات شرائح متنوعة من الشباب.



وتتميز هذه البرامج بتوجه فريد وتعاون متخصص تعكس التزام «صناعات الغانم» بتعزيز وتطوير المواهب الشابة في الكويت، ودعم النمو المهني، والمساهمة في تحقيق أهداف ورؤية الكويت للمستقبل.



وشهد هذا العام تكوين شراكات جديدة مع جهات مرموقة مثل مؤسسة لوياك، التي تعمل على تمكين الشباب، وجمعية الإصلاح الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، بالإضافة إلى استمرار التعاون مع جمعية إنجاز الكويت، التي تربطها علاقة طويلة الأمد بشركة صناعات الغانم، مما يبرز رؤية الشركة وجهودها المستمرة في مجال تنمية الشباب.



وفي تعليق له حول ذلك، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «صناعات الغانم» أنس العتيقي: تعكس شراكتنا مع هذه المؤسسات الرائدة رؤيتنا لبناء جيل جديد من المحترفين المتميزين في الكويت، ممن يمكنهم قيادة التغيير والابتكار في مجالات متعددة، ولقد أتاحت هذه البرامج للمتدربين فرصة فريدة لاكتساب مهارات عملية ومعرفة عميقة تمكنهم من المساهمة بفاعلية في القطاع الخاص، ونحن ملتزمون بدعم نموهم وتطويرهم، ونرى فيهم مستقبلا مشرقا يسهم في تحقيق أهداف الكويت ورؤيتها.



وأضاف: تعزيز المواهب المحلية وتوجيهها نحو التفوق ليس مجرد جزء من استراتيجيتنا، بل هو جزء لا يتجزأ من هويتنا كشركة كويتية تسعى لتحقيق التميز والريادة في كل ما نقوم به، وتعزيزا لشراكتها المستمرة مع جمعية إنجاز الكويت، تنظم الشركة برنامجا صيفيا لتطوير المهارات المهنية لطلاب الجامعات لتمكين الطلاب من تطبيق ما تعلموه في تخصصات مثل التسويق، الموارد البشرية، المحاسبة، الهندسة، خدمة العملاء، وتكنولوجيا المعلومات IT، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع المحترفين في شركات ووحدات الأعمال المختلفة تحت مظلة صناعات الغانم، وهذه التجربة الفريدة تهدف للمساهمة في تعزيز استعداد الطلاب لسوق العمل وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى مهارات يمكن تطبيقها في مجالاتهم المختارة.



وفي تعاونها الأول مع مؤسسة لوياك، وهي مؤسسة معروفة في مجال تنمية الشباب، شاركت «صناعات الغانم» في برنامج «درب» للتدريب الصيفي، الذي تم تصميمه لتقديم تجربة متعددة الجوانب وشملت فرص التدريب مجموعة من الأنشطة والمهام، بدءا من التفاعل مع العملاء في صفاة هوم، العلامة التجارية المحلية للأثاث والمفروشات، حتى إتقان فن صنع القهوة يدويا في سلسلة كوستا كوفي، العلامة التجارية التي تمثلها شركة صناعات الغانم في المنطقة.