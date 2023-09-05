أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني أن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أعطى توجيهاته لكل القياديين بالوزارة بضرورة القيام بجولات ميدانية لمتابعة العمل.



وقال الحسيني في تصريح صحافي إنه «استكمالا لسياسة تصحيح المسار التي ينتهجها الوزير الشعلة فقد أعطى توجيهاته للمسؤولين بالوزارة نحو متابعة العمل عن قرب للاطمئنان على جودته وتسهيل الإجراءات كافة وتذليل الصعوبات التي تواجه المراجعين والمستفيدين من خدمات الوزارة».



وبين الحسيني أن «وكيل الوزارة بالتكليف د.أحمد المجرن قام بجولة تفقدية لعدد من إدارات وقطاعات الوزارة استهلها بزيارة مقسم مشرف والحكومة مول في مقسم جابر العلي واختتمها في مركز بريد المسايل، وذلك للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين».



وأكد الحسيني أن «المجرن خلال الزيارة أعطى توجيهاته للمسؤولين بالمراكز نحو بذل المزيد من الجهد لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة، وكذلك تذليل كل العقبات التي من شأنها تأخير إنجاز معاملات المراجعين».



وأضاف أن «المجرن شدد أثناء الزيارة على أهمية متابعة عملية توزيع البريد أولا بأول، وأنه يولي اهتماما بالغا بهذا الموضوع وأنه سيكون على اطلاع مباشر بكل الإجراءات المتبعة في شأن البريد وإنجاز الأعمال والخدمات التي يقدمها القطاع».



كذلك أكد الحسيني أن هذه الزيارات تأتي ضمن سلسلة زيارات مستقبلية سيقوم بها وكيل الوزارة خلال الأيام المقبلة لكل قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة، وذلك حرصا منه للاطمئنان على حسن سير العمل والتزام العاملين بتقديم أفضل خدمة للمواطن والمقيم.