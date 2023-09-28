أعلن مساعد وزير النفط الإيراني، جليل سالاري، أن حكومة بلاده أنهت الدراسات الأساسية لمشروع إنشاء مصفاة نفط جديدة على الساحل السوري بهدف تصدير 100 ألف برميل من النفط يوميا، «للمساهمة في زيادة الدخل للشركات الإيرانية».



ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، عن سالاري قوله إن هذا المشروع جاء نتيجة توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين إيران وفنزويلا وحكومة دمشق في وقت سابق لإنشاء مصفاة جديدة في سورية بسعة 140 ألف برميل، وتزويدها بالنفط اللازم.



وأشار إلى أن الدراسات الإيرانية خلصت إلى أن سورية والدول المجاورة لها بحاجة إلى المنتجات النفطية، ونتيجة لذلك وضعت خطة لبناء مصفاة بسعة 140 ألف برميل، بجانب المصفاتين السوريتين الموجودتين (حمص وبانياس)، وتم إدراجها على جدول الأعمال كي تدخل مرحلة التمويل والإنشاء.



كما جرى التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح مصفاة حمص البالغة سعتها 110 آلاف برميل على يد مهندسين إيرانيين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق في مايو المنصرم، بحسب سالاري.



وأكد أن إيران ستتمكن من تصدير 100 ألف برميل يوميا من نفطها إلى سورية بعد إجراء تلك الإصلاحات، مشيرا إلى أن هذه الأنواع من المشاريع «تسهم في زيادة حركة تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتوليد الدخل للشركات الإيرانية التكنولوجية».



وأضاف: «قمنا بتعيين المدير المشرف على الإصلاحات الأساسية لمصفاة حمص، وبعد الانتهاء من الدراسات سندخل قريبا في مرحلة توقيع العقد والتشغيل».