ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة جامعة الكويت من خلال التواصل وتبادل الخبرات مع المؤسسات المحلية، استقبل القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.عثمان الخضر، ومساعدوه أ.د.نورية الكندري مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث، وأ.د.عبدالله سلطان القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة لتمويل وتنفيذ الأبحاث، ود.حنين الغبرا مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات، وفدا من الأمانة العامة للأوقاف ممثلا بالسيدة لينة المطوع مدير إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، والسيدة رهام بوخوه مراقب إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، والسيدة سهيلة العومي رئيس قسم العلاقات الخارجية، ود.إيمان الملا رئيس قسم مجلة الأوقاف.



وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة الكويت والأمانة العامة للأوقاف، وتطرق الجانبان إلى أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي المستقبلي والتعرف على آخر التطورات العلمية البحثية في مجال الوقف.



وقد أتاحت هذه الزيارة استعراض إمكانية التنسيق والتعاون العلمي بين المؤسستين في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك فيما يخدم البحث والتطوير والتنمية الشاملة، كما أثير في اللقاء ضرورة إعادة صياغة بنود الاتفاقية المبرمة بين الجهتين في ظل التطلعات المستقبلية للنهوض بالمستوى البحثي في مجال الوقف.