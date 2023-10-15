أسامة أبوالسعود



قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الشؤون الثقافية سلمان الديحاني إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رفعت شعار الاهتمام بالجوانب الحياتية، بالإضافة إلى الجانب الدعوي وذلك بهدف الوصول الى مجتمع متماسك يسوده الاستقرار والأمن الأسري مما يدفع وزارة الأوقاف الى تدشين أكاديمية الحياة الزوجية للاستشارات والتدريب. وأضاف الديحاني أن الرؤية التي تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى تحقيقها في تدشين مشروع أكاديمية الحياة الزوجية للاستشارات والتدريب هي انها تحرص على التميز في التأهيل الزواجي والصدارة في الاستشارات الاسرية وفق مفاهيم الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى الوعي نحو الاستشارات الزواجية لدى جميع أطياف المجتمع الكويتي وذلك من خلال تحقيق القيم المتمثلة في التميز والابداع، والشفافية والمصداقية، والشراكة المجتمعية، والمنهج الشرعي، وأخيرا السرية والخصوصية.



وبين الديحاني أن مشروع أكاديمية الحياة الزوجية للاستشارات والتدريب يشكل أهمية شديدة للمجتمع الكويتي بوجه عام بمن في ذلك الفرد والأسرة فهذا المشروع يعمل على تحقيق أهداف وقائية وأهداف علاجية بما يضمن كفاءة الاسرة ليس فقط من منظور التربية والنشء فإنها أيضا تستهدف بإيجاد حلول للمشكلات الزوجية والاسرية.