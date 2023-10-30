بدأت الأمانة العامة للأوقاف التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ 26 في مسجد الدولة الكبير، تحت شعار «مكنون»، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقالت ممثل وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري نائب الأمين العام لأمانة الأوقاف أمل الدلال في كلمتها الافتتاحية للتصفيات إنه «في هذه الأجواء الإيمانية وهذا المكان المبارك في مسجد الدولة الكبير تلتقي كوكبة متجددة من أبناء الكويت الذين يتسابقون على الخير».



وأضافت الدلال أن المتسابقين يتنافسون بمختلف أعمارهم مقبلين على كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتجويدا ليشكلوا جيلا من القراء والحفظة ومواطنين نافعين لدينهم ووطنهم.



وأعربت عن الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لرعايته الكريمة لهذه المسابقة ولإسهامات سموه المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى.



من جانبها، قالت المنسق العام للمسابقة مآرب اليعقوب لـ «كونا» إن المسابقة بدأت في يومها الأول للمتسابقين الرجال وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، موضحة أن الفترة الصباحية ستكون لذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصل عددهم في المسابقة إلى 120 مشاركا وتم تخصيص ثلاث لجان لهم.



وذكرت اليعقوب أن الأسبوع الثاني سيكون للنساء من الخامس من نوفمبر ولمدة أربعة أيام مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد المشاركين في التصفيات النهائية يفوق الـ 2600 مشارك ومشاركة بفئات عديدة.



وبينت أن المسابقة تشمل شرائح عدة منها شريحة «الخير والبركة» وهم كبار السن بعمر 60 عاما وما فوق وشريحة «المجد» بعمر 24 عاما حتى 59 عاما و«النشء والشباب» وهم شريحة المراحل الدراسية الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي.



ولفتت إلى أنه من ضمن تلك الشرائح أيضا شريحة «الأسرة القرآنية» المستحدثة منذ العام الماضي وتستهدف مشاركة الأسرة من ثلاثة أفراد من أسرة واحدة.



وأعربت عن الفخر بهذه المسابقة التي سجلت عددا كبير من المشاركين منذ عام 1997 وحتى 2023 بواقع 40 ألف متسابق ومتسابقة والتي تحظى برعاية أميرية سامية منذ 26 عاما.