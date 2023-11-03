

عبدالله قنيص



أغلق رجال ادارة بحث وتحري محافظة الجهراء ملف قضية مقتل آسيوي في «مطربة» 24 أكتوبر الماضي، وذلك بضبط المتهم في الجريمة، وهو من الجنسية نفسها، فيما خلصت التحريات التي أجريت حول دوافع الجريمة، إلى أن خلافات بين المتهم والمجني عليه دفعته إلى استدراجه في البر ومن ثم تنفيذ جريمته.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا في السادسة من بعد عصر الثلاثاء قبل الماضي عن وجود جثة أوشكت على التحلل في منطقة مطربة، وتعود لرجل بملابسه السفلية ملقى على وجهه في الرمال ومن دون إثبات، وعليه تمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي حيث تم تحديد هوية المجني عليه وتبين انه يعمل راعي ابل.



وأضاف المصدر: بسؤال كفيله ابلغ انه لا يعلم بمقتله وانه كان يعتقد انه تغيب عن العمل وانتقل للعمل لدى آخر، وبحصر أصدقاء المجني عليه والمكالمات الصادرة من هاتفه تم الاشتباه في آسيوي آخر يعمل راعي ابل ايضا، فتم استدعاؤه، وبالتحقيق معه أقر بارتكابه الجريمة ثم تراجع عن أقواله إلا أن تحريات المباحث خلصت إلى أن هناك مشكلة بين الجاني والمجني عليه داخل موطنهما، فقرر على إثرها ارتكاب الجريمة.



وأكد المصدر أن رجال المباحث رفعوا تقريرا إلى النيابة العامة تضمن أن المتهم نفذ جريمته عن سبق إصرار وترصد.