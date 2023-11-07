القاهرة - ناهد إمام



نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.



وأشار تقرير حديث لوزارة البترول الى أن التيسيرات الجديدة تهدف إلى تقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، والتي تأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، وذلك وفقا لتصريحات م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفيما يلي أهم المعلومات عن تلك الأنظمة: منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها. التقسيط على سنة من دون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها. التقسيط على 18 شهرا من دون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية. التقسيط على سنتين من دون فوائد. يبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات 4.5 جنيهات ويعادل لترا من البنزين. بذلك تكون تكلفة الغاز اقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر ماليا للمواطن. كما وجه م.طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شركتي غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كل المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.