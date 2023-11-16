احتفل في قصر بيان صباح امس بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أوراق اعتماد كل من: السفير سعيد محمد جبريل سفيرا لجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية، والسفيــر نور الدين مريم سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيــة، والسفيــــــرة آن كويستينن سفيرة للاتحاد الأوروبي، والسفير إيكابول بولبيبات سفيرا لمملكة تايلند، والسفير محمد توتونجي سفيرا للجمهورية الإسلاميــــة الإيرانية، والسفيــــــر كريستيان دومز سفيرا لمملكة بلجيكا، وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.



هذا، وحـضر مراســـم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.