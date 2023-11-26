علي إبراهيم



أظهرت أحدث أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن قائمة المواد التموينية المدعومة والمخفضة التي توفرها الكويت للمواطنين ارتفعت لتبلغ 154 سلعة خلال الوقت الراهن، مقارنة بـ 137 سلعة كانت مدرجة على قوائم وزارة التجارة والصناعة خلال شهر يوليو الماضي. وأظهرت القائمة أن عدد المواد الغذائية المدعومة ارتفع إلى نحو 94 سلعة مقارنة بـ 75 سلعة، وذلك بزيادة نسبتها 25% ، بما عدده 19 سلعة إضافية، لتستحوذ السلع المدعومة على 61% من السلع التموينية. يأتي ذلك فيما بلغ عدد السلع التموينية المخفض سعرها نحو 60 سلعة وفق آخر قائمة مقارنة بـ 62 سلعة، لتستحوذ السلع المخفضة على نحو 39% من المواد التموينية. وتظهر القوائم أن وزارة التجارة حريصة على توفير أغلب السلع التمونية والمخفضة للأسر الكويتية على بطاقات التموين.