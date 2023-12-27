رعى البنك الأهلي الكويتي المعرض العلمي الكويتي - الفرنسي السابع عشر، الذي أقيم بالتعاون بين مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم «ملست آسيا»، والسفارة الفرنسية في الكويت، والجمعية الكويتية للزراعة المائية، برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع والسفيرة الفرنسية في الكويت، وبالتعاون مع إدارة التوجيه الفني العام للعلوم في وزارة التربية والجمعية الكويتية للزراعة المائية شكل المعرض فرصة مميزة لطلبة المدارس من أجل تعزيز معرفتهم وفهمهم لهذا القطاع الذي تزداد أهميته في ظل الاستعمال المتزايد لتقنيات الزراعة الحديثة.



وبهذه المناسبة، أعرب صقر آل بن علي رئيس وحدة الاتصالات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي عن سعادته برعاية المعرض، قائلا: نفخر بدعم هذا المعرض الذي يتماشى مع التزام البنك الأهلي الكويتي بدعم التطور العلمي للطلبة في الكويت، وفي إطار هدفنا المتمثل بإلهام الشباب على استكشاف مجالات العلوم والبحث وتعزيز الابتكار والفضول العلمي لديهم.



وشهد المعرض مشاركة مميزة من قبل خبراء الجمعية الكويتية للزراعة المائية الذين قدموا العديد من الدورات التدريبية حول أهمية الزراعة المائية وطرقها والمواد المستخدمة فيها، ما ساهم في إثراء تجربة المشاركين التعليمية وتزويدهم بمهارات قيمة على جميع المستويات.



وتم تكريم البنك الأهلي الكويتي من قبل داود الأحمد المدير الإقليمي لمنظمة «ملست آسيا»، في الحفل الختامي للمعرض تقديرا للدور الكبير الذي لعبه في إنجاح الفعالية، مما يعكس مساهمته المميزة في تعزيز النهج الشامل لتنمية وتطوير المجتمع وبما يشمل تقديم الدعم التعليمي للطلبة في الدولة.



وأكد آل بن علي حرص البنك الأهلي الكويتي على دعم العديد من المبادرات والمشاركة في مختلف الفعاليات، مما يعزز سمعته الرائدة لدى جميع فئات المجتمع الكويتي، متابعا إن البنك ملتزم بالمساهمة في النهوض بالقطاع التعليمي في الدولة، ورعايتنا لهذا المعرض شهادة على تعهدنا بتمكين النمو والبحث العلمي على جميع المستويات.



وتتماشى رعاية البنك الأهلي الكويتي لفعاليات المعرض العلمي الكويتي - الفرنسي السابع عشر مع مهمته الأوسع المتمثلة في تطوير قطاع التعليم في الكويت، وتعزيز روح الابتكار والاستكشاف بين الشباب، مع الالتزام بدعم المبادرات التعليمية والمساهمة في التنمية الشاملة في صفوف المجتمع المحلي. منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.