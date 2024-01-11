شارك طلبة نادي نموذج الأمم المتحدة بالجامعة الأمريكية في الكويت «AUKMUN» في مؤتمر محاكاة نموذج الأمم المتحدة الذي عقد بجامعة جورجتاون في قطر، وتضمن المؤتمر مناقشات حول القضايا العالمية الحاسمة، وذلك بهدف صياغة حلول فعالة للمشكلات التي تواجه عددا من الدول. وشارك في المؤتمر كل من الطالبة مريم أبوشرخ، وأحمد كنعان، وآية الحاردلو، وسعاد العوضي، وجودي النعيمي، وزينة زكارنة، حيث مثل كل طالب إحدى دول العالم لمناقشة قضية ما خلال جلسات نقاشية لمدة ثلاثة أيام، وتوجت جهودهم بإعداد قرارات شاملة بصيغة الأمم المتحدة، ليتم تقديمها في ختام المؤتمر. وأعربت رئيسة النادي الطالبة مريم أبوشرخ عن تقديرها لهذه الفرصة، مؤكدة أن الجامعة تسعى إلى تشجيع طلبتها بشكل مستمر من خلال هذه التجارب المثمرة، وإتاحة الفرصة لنا لتمثيل جامعتنا على المستوى الدولي والإقليمي، وقد خاض الطلبة تجربة لا تقدر بثمن خلال هذه الرحلة. وتؤكد الجامعة الأمريكية في الكويت حرصها على تعزيز مشاركة الطلبة في المؤتمرات الدولية التي تساعدهم على إيجاد حلول للقضايا الملحة، ومع استمرار AUKMUN في تعزيز ثقافة المشاركة في الشؤون العالمية، فإن النجاح في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة لا يصبح مجرد إنجاز لهؤلاء الطلبة، ولكنه شهادة على التزام الجامعة برعاية ديبلوماسيي المستقبل.