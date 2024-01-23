افتتحت الهيئة العامة للشباب الكويتية مساء أول من أمس مركز التدريب على المهن التراثية في قرية يوم البحار التراثية وبمشروع «المكشات 2» في الجزيرة الشمالية لجسر الشيخ جابر الأحمد بهدف «غرس قيمة الحفاظ على تراث الكويت في نفوس الشباب». ويقدم مركز التدريب المستمر حتى 26 فبراير المقبل دورات متخصصة في صناعة السفن الخشبية (البوم) والسدو والخزف والصناديــق المبيتــة وغيرها من المشغولات القديمة. وأكد رئيس المراكز الحرفية والتراثية في الهيئة غازي الجلاوي في تصريح لـ«كونا» بهذه المناسبة الاهتمام بتعريف جيل الشباب الواعد بالمهن الكويتية القديمة التي مارسها الآباء والأجداد من خلال تدريبهم عليها. وقال الجلاوي إن الهيئة وفرت مدربين معتمدين لديهم خبرة كبيرة في هذه المجالات، وهم عبدالعزيز الخباز وكامل القلاف ودلال ملك ومحمد الحطب لتدريب الشباب على مختلف الصناعات اليدوية القديمة، مشيدا بالإقبال الجيد من الشباب خلال اليوم الافتتاحي. وبين ان الهيئة اتخذت هذه الخطوة بهدف الوصول إلى الشباب في أماكن تجمعاتهم وتعزيز الجانب التراثي لديهم، منوها بتعاون وزارتي الإعلام والشؤون لتوفيرهما هذه المراكز للهيئة لإقامة مثل هذه الأنشطة التراثية، ما يجسد التعاون البناء بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع.