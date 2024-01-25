في إطار سعي البلدية إلى تطوير آلية المراسلات الالكترونية والتحول الرقمي لتحسين أداء موظفيها في انجاز المعاملات، نظمت إدارة مركز نظم المعلومات محاضرة لتدريب موظفي إدارة العلاقات العامة بمراقبة أعمال الزينة وتركيب الأعلام بعنوان «نظام التراسل الالكتروني» لشرح كيفية استخدام نظام المراسلات للمعاملات الإدارية.



ونظمت المحاضرة صباح أمس من قبل عدد من المهندسات في إدارة مركز نظم المعلومات بمشاركة 15 موظفا للإطلاع على كيفية استخدام البرنامج الإلكتروني في إنجاز المعاملات الإدارية التي تخص مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام.