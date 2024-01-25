نظّم معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس ندوة ومعرضا تنويريا عن التخصصات الجامعية والاختبار الوطني الموحد وشروط القبول بمشاركة عدة كليات من الجامعات الحكومية والخاصة والبعثات الخارجية.



من جهتها، قالت مديرة دائرة تنمية القوى العاملة بالمعهد منى الفيلكاوي في بيان صحافي إن هذه المرة الأولى التي ينظم فيها المعهد هذه الفعالية، وذلك انطلاقا من دوره في تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية التي حرص على تقديمها منذ 1976 ممثلة بالدورات التدريبية الطلابية واهتمامه بالجيل الناشئ.



وأوضحت الفيلكاوي أن المعرض يهدف إلى تنوير الطلبة بالتخصصات الجامعية المتاحة والمطلوبة في سوق العمل إلى جانب تعريفهم بشروط القبول، مشيرة إلى أن المعرض سيستمر حتى اليوم على فترتين صباحية من 9 حتى 1 ظهرا، ومسائية من 5 حتى 8 مساء، وذلك في المبنى الرئيسي للمعهد بمنطقة الشويخ.