للمرة الألى منذ بدء الاقتتال العام الماضي بين طرفي الصراع في السودان، نشر الجيش السوداني قواته في سوق مدينة أم درمان الرئيسي بعد طرد قوات الدعم السريع.



فقد انتشرت عناصر القوات المسلحة في أرجاء المدينة معلنة طرد عناصر الدعم السريع منها، وفق «العربية نت».

أتى ذلك بعدما نفت مصادر من القوات المسلحة كل المزاعم التي انتشرت عن اعتقال ضباط في مدينة أم درمان بتهمة الانقلاب، حيث أعلن الجيش السوداني أن كل قواته تعمل تحت جناح القيادة العامة.



وأكد في بيان نشره على حساب القوات المسلحة في منصة «إكس»، أن كافة «قوات الجيش في منطقة أم درمان ووادي سيدنا تعمل في أعلى مستويات بالتنسيق مع القيادة من أجل تحقيق النصر»، مشددا على أنه «لا يوجد أي حديث بخلاف الانتصار».



وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها بحاجة إلى 4.1 مليارات دولار في 2024 لتوفير مساعدات إنسانية للسكان في السودان التي تشهد حربا أهلية، وللاجئين منهم في الدول المجاورة. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان: «لقد حرمت 10 أشهر من النزاع السكان في السودان من كل شيء تقريبا، الأمن والمأوى وسبل العيش».