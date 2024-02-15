

أعلنت «وزارة الدفاع الروسية» تعرض مطار النيرب في حلب، لقصف إسرائيلي أدى الى وقوع عدة إصابات، وذلك بعد عدة أيام من إعلان صفحات إخبارية محلية عن سماع دوي انفجارات في حلب دون معرفة سببها، فيما تحدثت وسائل إعلام موالية عن تفجير ذخائر غير منفجرة.



وقال نائب رئيس «مركز المصالحة الروسي» فاديم كوليت: «إن مقاتلتين إسرائيليتين قصفتا مطار النيرب، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص».



وأوضح كوليت أن القصف تم في صباح 12 من فبراير الجاري، حيث قصفت مقاتلتان من طراز «إف-16» المطار انطلاقا من الأجواء اللبنانية.



وأضاف المسؤول الروسي أن الطائرتين شنتا الهجوم من الأراضي اللبنانية دون أن تدخلا المجال الجوي السوري، مشيرا إلى أنهما أطلقتا صاروخين من طراز «كروز» على المطار.



ولم تعلن وزارة الدفاع السورية عن الهجوم ولا أي من الميليشيات الإيرانية التي تستخدم المطار عن تعرضهم لأي عملية قصف.