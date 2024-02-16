بشرى شعبان



استقبلت نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة م. رباب العصيمي، نائب مدير التدريب للشراكات والدعم الإداري في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية جوزيبي إليو زيفولا والوفد المرافق له خلال زيارته لدولة الكويت.



وقد استهلت العصيمي حديثها بالترحيب بجوزيبي والوفد المرافق له وعبرت عن استعدادها للتعاون المثمر بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومركز التدريب الدولي والاستفادة من الخبرات التي يقدمها المركز، كما أكدت على حرص الهيئة واهتمامها الدائم في تطوير أداء العاملين فيها وعلى أن تكون مطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بتحسين جودة العمل ورفع كفاءة الموظفين مما يسهم في رفع كفاءة الهيئة بشكل عام.



وجرى خلال اللقاء التعريف بمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية واستكشاف آليات الشراكات والتعاون المستقبلية في مجال تحقيق العمل اللائق واستطلاع حدود مستقبل العمل.



كما أعرب جوزيبي إليو زيفولا عن امتنانه وشكره لدولة الكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص تعزيز وتحسين العمل اللائق في الكويت.