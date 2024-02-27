

رحب مجلس الشورى القطري بنتائج زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى قطر الثلاثاء الماضي.



وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية العادية، أن المباحثات التي أجراها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مع أخيه أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد خلال تلك الزيارة «ستسهم بلا شك في تعميق أواصر الأخوة والتعاون المشترك» بين الجانبين.



وثمن حرص أمير قطر وأخيه صاحب السمو على دعم العلاقات المتميزة التي تجمع بين الكويت وقطر وشعبيهما الشقيقين بما يسهم في دعم العمل الخليجي المشترك وتعزيزه.



وأشار المجلس خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس حسن الغانم إلى أن الترحيب الشعبي الكبير والواسع بالزيارة يعكس متانة العلاقة التاريخية المتجذرة بين البلدين.



وقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة دولة إلى قطر الثلاثاء الماضي انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي الكويت وقطر وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما.



وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو وأخيه أمير قطر استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.