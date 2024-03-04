مريم بندق



مع اقتراب انتهاء ميزانية السنة المالية (2023 ـ 2024) في 31 الجاري، وتساؤل البعض حول مدى استمرار تعيين المرشحين للتوظيف أو تأجيله حتى إقرار ميزانية 2024 ـ 2025، قالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: يستمر التعيين عاديا حسب الدرجات المعتمدة، ولكل جهة صلاحية الاستمرار في إصدار قرارات التعيين حسب المخصص لها.

وأوضحت أنه تم التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية ووزارة المالية لتلبية احتياجاتها من الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين الجدد ومنتظري التوظيف المسجلين في ديوان الخدمة المدنية، كاشفة عن أنه تم اعتماد 23 ألفا و732 درجة وظيفية.

وبينت أنه تم تخصيص درجات لكل وزارة وجهة ومؤسسة حكومية على حدة بالنظر إلى الاحتياجات المقدمة منهم من دون تخفيض، وحصلت الوزارات الخدماتية مثل التربية والكهرباء والصحة والداخلية والأشغال على الحصة الأكبر، وتم خصم الدرجات التي لم تستفد منها بعض الجهات حتى الآن مع قرب إغلاق السنة المالية في 31 مارس الجاري.

وأفادت بأنه تم الطلب من كل جهة إدراج احتياجاتها من الموظفين الجدد حسب النموذج الخاص بالوظائف المطلوب استحداثها للتعيين، موضحا فيه بيانات الوظائف والبرامج.

وأضافت المصادر أنه سيتم اختيار المواطنين للعمل لدى الجهة بشكل يتسق مع البيانات المدونة في النموذج، وأن الترشيح يتم بناء على طلبات الجهات الحكومية التي تصل للديوان آليا.