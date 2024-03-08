تحدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلفه ومنافسه المرتقب جو بايدن لإجراء مناظرة انتخابية معه بعد أن خرج الرجلان من الانتخابات التمهيدية كمرشحين شبه مؤكدين عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.



وقال ترامب «من المهم، من أجل مصلحة بلادنا، أن نناقش أنا وجو بايدن قضايا حيوية جدا لأميركا والشعب الأميركي».



وأضاف في منشور على منصته «تروث سوشال» الخاصة به «أنا أدعو إلى مناظرات، في أي وقت وفي أي مكان».



وحجز ترامب البالغ 77 عاما تقريبا بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة خلال انتخابات الثلاثاء الكبير الذي شهد فوزه في 14 ولاية من أصل 15، حيث انتزعت منه منافسته نيكي هايلي ولاية فيرمونت قبل أن تعلن انسحابها لاحقا من السباق.



وفاز بايدن البالغ 81 عاما أيضا في كل الولايات باستثناء خسارته في منطقة ساموا الأميركية الصغيرة في المحيط الهادئ. ومن المؤكد تقريبا أن ترامب سيكون خصمه في انتخابات نوفمبر.



وكان ترامب قد رفض دعوات متكررة من قبل هايلي ومنافسيه الأساسيين الآخرين في الحزب الجمهوري للمشاركة في مناظرات خلال الانتخابات التمهيدية، لاعتقاده أنه لن يكسب شيئا من منافسين يسبقهم بأشواط في الاستطلاعات.



لكن الوضع اختلف الآن، إذ إن الفارق بينه وبين بايدن في الاستطلاعات يقع في خانة هامش الخطأ، لذا فقد بدل موقفه وأبدى استعداده للمشاركة في مناظرات حتى لو استضافها الحزب الديموقراطي.



وتواجه الثنائي في مناظرتين عام 2020، الأولى شابتها الفوضى، حيث أمضى ترامب معظم الوقت يصرخ بوجه بايدن، وتم إلغاء مناظرة ثالثة بسبب كوفيد.



كما تعهد ترامب بـ «رد سريع» على خطاب بايدن عن حال الاتحاد، قائلا إنه «من المهم بالنسبة للبلاد أن تحصل على الحقيقة».



وكتب بايدن على منصة إكس قبل إلقاء خطابه أمس، «اخترتموني لأؤدي المهمة، أبني اقتصادا يعمل لصالح العاملين، وأجعل الحياة أفضل للعائلات». وأمضى بايدن ثلاثة أيام في نهاية الأسبوع الماضي مع مساعديه في منتجع كامب ديفيد للعمل على صياغة الخطاب.



وكان عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا الأميركية دين فيليبس أعلن أمس الأول انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بعد إخفاقه في إحراز أي تقدم في ترسيخ نفسه كبديل للرئيس جو بايدن.



وجاء قرار فيليبس بعد يوم الثلاثاء الكبير الذي كرس بايدن وترامب مرشحين عن حزبيهما إلى حد بعيد.



وقال فيليبس في منشور على منصة (أكس) «من الواضح أن البديل ليس أنا».



وتتحضر الولايات المتحدة لمواجهة جديدة بين بايدن وترامب في 2024، بعد أربعة أعوام من فوز الرئيس الديموقراطي على منافسه الجمهوري وإخراجه من البيت الأبيض في انتخابات 2020.



وعشية خطاب بايدن، وافق مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون على اتفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة اعتبارا من اليوم.



وتمت الموافقة على الحزمة التوافقية المكونة من ستة مشاريع قوانين للتمويل الحكومي بأكثر من غالبية الثلثين المطلوبة.



وبعد مرور خمسة أشهر من بدء السنة المالية، لم يوافق الكونغرس بعد على 12 مشروع قانون للإنفاق السنوي تشكل الميزانية الفيدرالية، فيما واجهت العديد من الإدارات العامة مواعيد نهائية بحلول منتصف هذه الليلة.



وموافقة مجلس النواب الأربعاء على حزمة بقيمة 460 مليار دولار - تم التوصل إليها بعد أشهر من المفاوضات المكثفة بين الحزبين - يجعل الولايات المتحدة أقرب خطوة إلى الحفاظ على تمويل الحكومة حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.



ولا يزال يتعين على مشروع القانون الذي يمول وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة، أن يحظى بموافقة مجلس الشيوخ قبل أن يتمكن الرئيس جو بايدن من التوقيع عليه ليصبح قانونا وتجنب الإغلاق الجزئي.