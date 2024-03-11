توّجت فارسة نادي الكويت للفروسية يارا الهنيدي على صهوة الجواد «فالميرا» بلقب بطولة قفز الحواجز «كي تاور»، التي أقيمت في نادي حولي بمشاركة فرسان يمثلون الأندية المحلية.



وأقيمت البطولة بدعم الاتحاد الكويتي للفروسية ورعاية شركة زين للاتصالات وشركة كي جي إل وبنك الكويت الدولي، وقام مدير إدارة العلاقات المؤسسية في شركة زين للاتصالات حمد المصيبيح بتتويج الأبطال.



في الشوط الثامن الرئيسي على ارتفاع 140 سم، جاءت الهنيدي في المركز الأول بزمن 51.21 ثانية دون نقاط جزاء، تلاها الفارس علي الخرافي في المركزين الثاني والثالث، فيما حل الفارس فواز السبيعي في المركز الرابع متفوقا على الفرسان عبدالله العوضي وحمد الهاجري وغازي الحريوي وفواز راشد. وفي الشوط السادس على ارتفاع 130 سم، فاز الفارس علي الخرافي بالمركز الأول، فيما فازت الفارسة تالا بركات بصدارة الشوط التاسع على ارتفاع 120 سم.



هذا، وترأس لجنة الحكام في البطولة الفارسة رغد الدبوس. وضمت اللجنة كلا من لمى عبدالعال ود.يحيى الهدبان ووليد الجاسم، وتولى تصميم المسلك لودفيك سالنا وطلال السعيد مساعد مصمم مسلك، والكويتية ابتسام العاروري حكم ساحة ومعها أسماء مال الله.