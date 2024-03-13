أقامت مكتبة الجامعة الأمريكية في الكويت AUK معرض «أصوات من زمن الاحتلال»، الذي نظمه مشروع توثيق التاريخ الشفوي OHDP بالتعاون مع منصة الفن المعاصر CAP.



واستضافت الجامعة المعرض بهدف إثراء تجربة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وقد أتاح فرصة التعمق أكثر في المشروع والتعامل مع الروايات المباشرة للأفراد الذين عاصروا الاحتلال العراقي والتحرير اللاحق للكويت في عام 1991.



وتضمن المعرض عدة أقسام تحتوي على ملصقات ومقاطع صوتية مختارة من المقابلات الأصلية التي أجريت مع شخصيات عاصرت الغزو العراقي، وركزت الأجزاء الصوتية على تجاربهم أثناء الغزو العراقي للكويت، وقد سمح هذا التنسيق للزوار بتعميق فهم للقضية من خلال الروايات المتنوعة المقدمة.



يذكر أن مشروع توثيق التاريخ الشفوي قد حظي بدعم شركة مشاريع الكويت «كيبكو» منذ مراحله الأولى، وقد حضر الافتتاح رئيسة الجامعة د.روضة عواد وعضو مجلس أمناء الجامعة ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة سامر خناشت ونائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين لمجموعة كيبكو إيمان العوضي والعديد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.