القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة اتخذت خطوات لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، وأن الأمور تسير بشكل جيد وليست هناك أي مشكلة في السلع والمستلزمات.

وقال الرئيس السيسي، في حوار مع الطلبة المستجدين بأكاديمية الشرطة خلال تفقده لمقر الأكاديمية لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك، «أرحب بكم وسعيد بلقائكم وكل عام وأنتم طيبين. أعلم أن فترة التدريب المكثف انتهت ومن المفترض أنكم في ختام فترة الأشهر الثلاثة. وأنا سعيد بما أراه وما أسمعه بداية من السيد الوزير إلى مدير الأكاديمية على المستوى الذي تحقق خلال فترة التدريب وسوف نستكمل خلال الفترات القادمة بعد العودة من الإجازات».

ووجه الرئيس السيسي التحية إلى أسر الطلاب في أكاديمية الشرطة بمناسبة حلول شهر رمضان، كما وجه التحية أيضا إلى الأشقاء المسيحيين بأيام الصيام الكبير.

وأكد الرئيس حرص الدولة الدائم على تطوير العامل البشري لتحقيق التطور والتقدم وحالة الانضباط.

وأضاف: «سوف أتحدث معكم عن موضوعين، الأول يخص مصر وشؤونها الداخلية.. فنحن خلال السنوات الأربع الماضية أو أكثر كانت هناك ظروف كورونا والأزمة الروسية والحرب في غزة، التي كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر، لكن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية ستعمل على إعادتنا إلى الطريق الصحيح لتصويب المسار الاقتصادي وتحسينه».

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم عقد اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، وهناك أيضا شكل من أشكال الدعم مع البنك الدولي ومع الاتحاد الأوروبي أيضا، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى المعلومة للجميع جيدا، مؤكدا أنها خطوات لتحسين وتطوير وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائي، ومطمئنا بأن الأمور تسير بشكل جيد، وليست هناك أي مشكلة في السلع وحتى المستلزمات التي كانت متأخرة في الموانئ تخرج الآن، وهذا ما يخص الموقف الداخلي.