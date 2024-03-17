بحث وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مع الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة السعودي ميمونة آل خليل سبل تعزيز الشراكة الثنائية في إطار حماية الأسرة والحفاظ على كيانها واستدامتها.



جاء ذلك في لقاء عقده الوزير السعود مع آل خليل التي ترأس الوفد السعودي الرسمي المشارك في اجتماعات الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، وذلك في مقر الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.



وتناول الجانبان أيضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالمرأة مثل تحقيق أفضل التجارب في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية للمرأة والرجل، وسبل تطوير التعاون المشترك في إطار تعزيز مكانة المرأة الخليجية وتوحيد الجهود.