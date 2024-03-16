دارين العلي

أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري عدم إمكانية تمديد موسم المخيمات لهذا العام بناء على قانون حماية البيئة واللوائح المنظمة له.



وقالت م.الكندري في تصريح لـ «الأنباء»: ان الهيئة ملتزمة بقانون حماية البيئة ولوائحه، فيما يتعلق بلائحة حماية البيئة البرية والزراعية.

ولفتت إلى ان اللائحة التنفيذية حددت بداية موسم التخييم من 15 نوفمبر إلى 15 مارس، على أن تقوم البلدية بتنظيم مواقع التخييم وبمراقبة وإزالة التعديات.



وشددت م.الكندري على انه لا يمكن للهيئة تجاوز القانون وتمديد فترة التخييم دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.