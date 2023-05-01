تفعيل مرتكزات التعاون الأمني والعسكري والسياسي لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار للكويت والشرق الأوسط

بناء علاقات مع أهم المراكز الفكرية في واشنطن وبناء جسور ثقافية في مجالات الاقتصاد المعرفي والصناعات الإبداعية

التنسيق مع المكتب الثقافي لترتيب لقاءات دورية مع الطلبة وتعزيز التنسيق مع المكتب الصحي لمتابعة شؤون المرضى



قدمت السفيرة الشيخة الزين الصباح أوراق اعتمادها سفيرا فوق العادة ومفوضا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية للرئيس الأميركي جو بايدن.



وذكرت سفارتنا لدى الولايات المتحدة في بيان تلقته (كونا) أن السفيرة الزين الصباح نقلت تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتحيات سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للرئيس بايدن.



وأعربت السفيرة الصباح بهذه المناسبة عن تطلعها إلى العمل على تعزيز العلاقات التاريخية والممتدة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.



وأكدت أهمية التنوع في القطاعات المستهدفة وإعطاء الفرصة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الكويتية والمبادرين الشباب في هذه المساحة، مشيرة كذلك إلى أهمية إضافة عنصر تأهيلي وتدريبي لهيكلية هذه الشراكات.



وشددت على أهمية تحقيق أعلى درجات التشاور والتنسيق الإستراتيجي وتفعيل مرتكزات التعاون الأمني والعسكري والسياسي لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن والاستقرار للكويت ولمنطقة الخليج والشرق الأوسط والتواصل والتنسيق مع الجهات الكويتية عن طريق الإدارة المعنية بوزارة الخارجية لضمان قياس أداء المحاور الإستراتيجية السابقة ولتوفير الأدوات والإمكانيات المناسبة لإنجاح الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.



وقالت السفيرة الصباح إنها تتطلع كذلك إلى بناء علاقات مع أهم المراكز الفكرية في العاصمة واشنطن والعمل مع المكاتب الفنية على بناء جسور ثقافية مع الولايات المتحدة في مجالات الاقتصاد المعرفي والصناعات الإبداعية وإشراك المجتمع الابتكاري والإبداعي الكويتي بعملية بنائها.



وأضافت انها ستسعى كذلك للتنسيق مع المكتب الثقافي إلى ترتيب لقاءات دورية مع الطلبة الكويتيين من أجل الاستماع إليهم ومتابعة شؤونهم، ووضع آلية مشتركة لتعزيز هذه اللقاءات وإثرائها بحيث تصبح «جلسات للعصف الذهني» يتم من خلالها إيجاد الحلول الفعالة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنجازات.



وأشارت كذلك إلى أهمية تعزيز التنسيق مع المكتب الصحي لمتابعة شؤون المرضى الكويتيين ومرافقيهم وتسهيل مهامهم.