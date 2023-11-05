

حنان عبدالمعبود



دشنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» برئاسة د.خالد الصالح وبالتعاون مع رابطة المسالك البولية ورابطة الأورام الكويتية حملة الكويت للتوعية بسرطان البروستاتا «نوفمبر 2023، والتي تأتي تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية من سرطان البروستاتا، تحت رعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي تحت شعار «بادر بالفحص».



وأكدت حملة «كان» في بيان لها «أن سرطان البروستاتا هو أكثر السرطانات شيوعا عند الرجال فوق الـ 50 عاما، وتستهدف الحملة تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر، والتعرف على الأعراض الأولية، وحث الفئة المستهدفة لعمل فحوصات بشكل دوري عن طريق تحليل دلالات الورم لسرطان البروستاتا عن طريق فحص الدم «PSA» الذي يمكن في حال ارتفاعه أن يعطي مؤشرا لاحتمال وجود هذا الورم وفي حال اكتشافه مبكرا يصبح العلاج مضمونا وترتفع نسبة الشفاء منه، وبناء على إحصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان فإن سرطان البروستاتا يحتل المرتبة الثانية بنسب الإصابة بين الكويتيين بعدد إصابات تبلغ 69 إصابة مسبوقا بسرطان القولون والمستقيم بحسب آخر إحصائية عام 2019.



وأوضحت الحملة ان أهم عوامل الخطورة تتمثل في وجود تاريخ عائلي بالإصابة بهذا الورم، وكذلك السمنة، بينما تأتي الوقاية بالاهتمام بالنمط الصحي بشقيه الغذائي والحركي، حيث يعد أفضل سبل الوقاية من جميع الأمراض ومنها الأمراض السرطانية مثل سرطان البروستاتا، إلى جانب الحفاظ على وزن الجسم وإجراء الفحص خاصة للفئة المستهدفة.



​وجاء الإعلان عن انطلاق الحملة عبر محاضرة للتوعية من سرطان البروستاتا بمقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمها استشاري جراحة المسالك البولية المتخصص بأمراض الذكورة وصحة الرجل، رئيس مجلس إدارة الرابطة الكويتية للمسالك البولية، د.دليم الهاجري وعقب المحاضرة أجاب على الكثير من استفسارات الحضور.