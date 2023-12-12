قال رئيس بعثة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي السفير نواف العنزي إن الجولة الرابعة لاجتماعات كبار المسؤولين بين الكويت والاتحاد، التي عقدت في بروكسل برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي، ناقشت قضايا الأجندة العالمية والتنوع الاقتصادي ومسائل التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.



وقال السفير العنزي لـ «كونا» إن فرق العمل الثلاثة في الاجتماع ضمت في عضويتها ممثلين من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والصحة والتربية،و إلى جانب الإدارة العامة للطيران المدني والجهاز الوطني للأمن السيبراني والهيئة العامة للبيئة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقد بحثت خلاله فرص التعاون المشترك.



وأضاف أن الاجتماع خلص إلى توصيات تصب في مصلحة العلاقات المشتركة بين الكويت والاتحاد الأوروبي، منها ضرورة الاستمرار في التنسيق وتكثيف التواصل الدوري بين الجانبين بهدف تعزيز الشراكة الكويتية ـ الأوروبية من أجل التوصل إلى نتائج تتناسب مع حجم الطموح المشترك في تقوية العلاقات بين الجانبين.