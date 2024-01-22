أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يرفض «بشكل قاطع» شروط «حماس» للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، بعدما نشرت الحركة وثيقة بشأن هجوم 7 أكتوبر.



وقال نتنياهو في مقطع فيديو «أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعها وحوش «حماس». فمقابل إطلاق سراح رهائننا، تطالب «حماس» بوقف الحرب، وانسحاب قواتنا من غزة، وإطلاق سراح جميع القتلة.. إذا قبلنا بذلك، فقد سقط جنودنا سدى. إذا قبلنا ذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا».



من جهة اخرى، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في 7 أكتوبر الماضي خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس»على اسرائيل، معلنا أن جثته لاتزال محتجزة في غزة.



وقال الجيش في بيان إن «الرقيب شاي ليفنسون (19 عاما) سقط في 7 أكتوبر» و«جثته بين يدي حركة حماس».



وكان الشاب يعيش في مستوطنة جفعات أفني في شمال إسرائيل، وخدم في وحدة قتالية. وبذلك، يرتفع عدد الرهائن الذين قتلوا وجثثهم محتجزة في قطاع غزة إلى 28، بحسب تقرير أعدته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى بيانات إسرائيلية.



إلى ذلك، شارك نحو تسعة آلاف متظاهر في مسيرة نظمت في بروكسل للمطالبة بوضع حد للقصف الإسرائيلي العنيف وللمعارك في غزة، في تحرك احتجاجي مؤيد للفلسطينيين سار خلاله المتظاهرون في شوارع المدينة وصولا إلى الحي الذي تتركز فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي.



وأطلق مشاركون في المسيرة التي نظمت تحت شعار «العدالة من أجل فلسطين» هتافات على غرار «أوقفوا الإبادة الجماعية» و«إسرائيل إرهابية» و«حرروا غزة».



وهتف البعض «عار على الاتحاد الأوروبي» تنديدا بما يعتبرونه تقاعس التكتل في حماية المدنيين الفلسطينيين، فيما حض آخرون على مقاطعة البضائع والشركات الإسرائيلية.



وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرة بنحو تسعة آلاف شخص.