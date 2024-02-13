آلاء خليفة



تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.مشاري الحربي وبحضور أمين عام الجامعة بالإنابة أ.د.فايز الظفيري وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، نظمت شعبة تكنولوجيا التعليم في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية محاضرة توعوية بعنوان «الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي» بإشراف أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الكويت د.وليد خالد العنزي وبالتعاون مع الحرس الوطني، حيث تحدث في المحاضرة الرائد محمد ناجي والملازم م. فهد ناصر.



وفي البداية، قال أمين عام جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري إننا في مجتمع متغير سريع، حيث اصحبنا اليوم نسعى للعالمية وليس للعولمة فحسب، لافتا إلى ان ثقافة واهتمامات وتفاعل الشباب اليوم أصبحت مشتركة من خلال الألعاب الالكترونية ووسائل التواصل المتاحة، موضحا أن العالم يعيش في ديناميكية متغيرة لابد ألا نغفل عنها كتربويين وعلماء وباحثين وطلاب علم خاصة في كلية التربية.



وأكد الظفيري على أهمية إعداد المعلم العالمي كما هو إعداد الطالب العالمي الذي يتمتع بقيم ومفاهيم مشتركة تعتمد على الاحترام المتبادل للاختلافات، لافتا إلى ان الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني اصبح عبئا على البعض وليس تفاهما مشتركا على الاطراف، وكل من اختلف مع الآخر هجم عليه سيبرانيا او استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي، مؤكدا أهمية الندوة في التركيز على استخدام الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي بالأمور الايجابية.



وتابع الظفيري قائلا: اذا كنا ننشد التغيير الايجابي علينا المبادرة بإحداث هذا التغيير عبر التوعية بمفهوم الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ضرورة التركيز على ان نموذج التحول الرقمي يعتمد على 4 ركائز أساسية متمثلة في التوعية والتقبل والجاهزية والمواءمة.



بدوره، ذكر د.وليد العنزي ان الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي سيشكلان خارطة بحثية قادمة لمستقبل البحث العلمي والتعليم بشكل عام لاسيما في كلية التربية لابد من استثماره تعليميا وتربويا.



وقال العنزي: هناك مخاوف عدة تعتلي الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي كأي أمر جديد والسؤال المطروح: هل يهدننا نحن كوجود للمعلم داخل المدارس والجامعات وهل يشكل خطر على العمل الإداري في جميع مؤسسات الدول، هل يمكن ان يستعين الطالب بمثل تلك الممارسات التكنولوجية استثمارا سلبيا يؤدي لعدم عدالة وتنافس بينه وبين زملائه؟ موضحا ان جميع تلك التساؤلات مطروحة للنقاش.