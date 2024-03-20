أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن رعايتها لمبادرة «استدامة خير» مع نادي أسباير التثقيفي، النادي الترفيهي والتعليمي المحلي المخصص للأطفال والهادف إلى تعزيز الثقافة، وذلك للسنة الثالثة على التوالي. وتهدف الشراكة إلى نشر الإيجابية وتمكين جيل الشباب من خلال 5 فعاليات حصرية برعاية stc. وتأتي هذه الأنشطة أيضا استمرارا للبرامج المختلفة التي تنظمها الشركة ضمن حملة رمضان 2024 «بالخير نروح أبعد».



في بيان لها، أشارت stc، إلى أن شراكتها مع نادي أسباير للأطفال تشمل 5 أنشطة مختلفة تندرج ضمن حملة «استدامة خير»، وهي شعار عام 2024 وتشمل المبادرات توزيع وجبات إفطار صائم مع الأطفال، وحفظ وترتيل القران الكريم مع وزارة الأوقاف وإقامة فعاليات القرقيعان وتوزيع دفاتر تلوين للأطفال بمشاركة دار الشؤون، بالإضافة إلى مبادرات إضافية تدعم الأطفال في الدولة.



وقالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: «إن إشراك الأطفال وجيل الشباب في البرامج المصممة لدعم المجتمع أمر ضروري لتعزيز ثقافة التعاطف والمسؤولية بين قادة المستقبل. وتفتخر stc برعاية نادي أسباير للأطفال مرة أخرى ضمن برامجها ورعاياتها المتنوعة ضمن حملتها الرمضانية 2024 «بالخير نروح أبعد»، لاسيما أن مشاركة الأطفال في مثل هذه الأنشطة في سن مبكرة يمكنهم من تنمية الوعي العقلي بمدى أهمية أن يصبحوا مساهمين نشطين في المجتمع».



وأكدت الجاسم: «في stc، ندرك أنه مع القيادة تأتي المسؤولية، مما يلهمنا أكثر للبحث عن طرق مبتكرة للتعامل مع جميع شرائح مجتمعنا، وترك تأثير دائم».