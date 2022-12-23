سامح عبدالحفيظ



قال رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب عبدالوهاب العيسى إنه بعد انتهاء مهلة الشهر، تم عقد اجتماع مع وزارة المالية وقيادات الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف العيسى أنه تم الاتفاق على 7 نقاط مهمة، من أهمها:



تأجيل أقساط المتعثرين من جائحة «كورونا» حتى يتجاوز المشروع المتعثر الأزمة وعدم ربطها بمدة زمنية محددة، وإعادة تمويل جميع المتعثرين من جائحة «كورونا» الممولين من الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة بما لا يتجاوز السقف الأعلى.

وأضاف العيسى انه من ضمن الحلول القيام بتعديل تشريعي يمكن الصندوق من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعثرة من «كورونا» من خارج الصندوق، وإقرار تعديل تشريعي يحمي المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الكوارث الطبيعية إن حصلت مستقبلا، لا سمح الله، بالأضافة إلى دراسة التجربة السنغافورية في تمويل المشاريع الصغيرة من خلال الترخيص لصناديق «الاستثمار المغامر» (Venture Capital)،و تأسيس أكبر حاضنة أعمال في العالم عبر تخصيص أرض لإقامة مدينة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وإدارة الصندوق الوطني، وتشكيل ورش فنية متخصصة من الحكومة والمجتمع المدني لإضافة أو تعديل على ما سبق من اقتراحات لتطوير هذا القطاع.