نواب يباركون لرئيس الحكومة ثقة صاحب السمو .. لتشكيل حكومي يحقق طموحات الكويت وشعبها

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وزراء سابقون: خبرات د.محمد الصباح تؤهله للتعامل مع التحديات الكبيرة

أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أمرا أميريا أمس الخميس يقضي في مادته الأولى بتعيين الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على صاحب السمو الأمير لإصدار مرسوم بتعيينهم.



وأكد الأمر الأميري ان «على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».



الثقة الأميرية التي حظي بها الشيخ د.محمد الصباح باختياره ليقود المرحلة الجديدة من حكومة الكويت وسط الظروف الإقليمية والدولية المعقدة، واكبتها ثقة شعبية وارتياح لدى المواطنين استنادا إلى ما عرف به الشيخ د.محمد الصباح من مؤهلات وقدرات ومسيرة في خدمة الكويت في مختلف المناصب، لعل أبرزها وزارة الخارجية التي تسلم رايتها من عميد الديبلوماسية العالمية سمو أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد، وتصديه لكل ملفاتها.



الأوساط الأكاديمية والرسمية والشعبية باركت الثقة الأميرية، ورحبت باختيار صاحب السمو الأمير للشيخ د.محمد الصباح لرئاسة الحكومة، وأكدوا أن هذه الثقة الأميرية والشعبية ستكون أكبر دافع لخوض مرحلة جديدة تواصل الكويت فيها مسيرة البناء والنماء والازدهار.



ويحظى الشيخ د.محمد الصباح بمسيرة بدأت من حصوله على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية كليرفيرمونت في كاليفورنيا، والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية، كما شغل العديد من المناصب الأكاديمية، منها الأستاذية في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة



الكويت.



عُيِّن الشيخ د.محمد الصباح سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية ثم وزيرا للدولة للشؤون الخارجية ثم وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون بالوكالة ثم نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية في حكومتين، ثم في المنصب ذاته، إضافة إلى تعيينه وزيرا للنفط بالوكالة في 2009، واستمر نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية حتى أكتوبر 2011.



السعدون يدعو لجلسة 9 يناير



وجّه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لحضور جلسة المجلس الثلاثاء المقبل الموافق 9 الجاري، على ان تكون جلسة الأربعاء امتدادا لها.







